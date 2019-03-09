У Фонсеки та його дружини-українки народився син

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека став батьком.

Сьогодні, 9 березня, у 46-річного португальського фахівця та його дружини народився син. Малюка назвали Мартіном, повідомляє прес-служба "гірників".

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Нагадаємо, минулого року дружиною португальця стала Катерина Остроушко, яка працює керівником прес-служби президента Шахтаря Ріната Ахметова.

На момент підписання контракту з Шахтарем в 2016 році Паулу Фонсека був одружений протягом 20 років, але потім розлучився.

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