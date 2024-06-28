У четвер у ДТП у Камеруні у віці 38 років розбився на смерть колишній півзахисник місцевої національної збірної Ландрі Н'Гемо. Про це інформує офіційний сайт Селтіка, кольори якого він свого часу захищав. Автомобіль, за кермом якого був футболіст, постраждав від вантажівки.

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Н'Гемо взяв участь у двох чемпіонатах світу – 2010 і 2014 років. Його кар'єра стартувала в 2005 році в Нансі, і відтоді Ландрі встиг пограти за Селтік, Бордо, Сент-Етьєн, Акхісар Беледієспор, Кайсеріспор і норвезький Конгсвінгер. У складі збірної Камеруну Н'Гемо провів 42 матчі, в яких забив 3 м'ячі.

Після завершення ігрової кар'єри Ландрі працевлаштувався в Нансі головним тренером молодіжної команди.

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