У дружини Судакова є вагома причина залишатися в Україні – в її будинок влучила російська ракета
Дружина Георгія Судакова перебуває на останніх термінах вагітності і зможе приїхати до Португалії тільки після народження другої дочки.
Бенфіка зв'язалася з Георгієм Судаковим відразу після того, як дізналася, що квартира українського футболіста в Києві зазнала російського нападу. За даними Maisfutebol, клуб відразу ж виявив готовність надати гравцеві та його родині будь-яку необхідну підтримку.
Будинок Судакова зазнав серйозних пошкоджень внаслідок ракетної атаки РФ: "Й****і орки" (ВІДЕО)
У квартирі, яка була практично повністю зруйнована, перебували вагітна дружина Судакова Ліза, а також дочка пари і мати футболіста.
Ліза Судакова, перебуваючи на останньому терміні вагітності, не змогла приїхати до Португалії, коли трохи більше тижня тому був оформлений перехід українського футболіста в Бенфіку. Очікується, що сім'я возз'єднається в Португалії після народження другої доньки.
