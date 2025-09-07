Дружина Георгія Судакова перебуває на останніх термінах вагітності і зможе приїхати до Португалії тільки після народження другої дочки.

Бенфіка зв'язалася з Георгієм Судаковим відразу після того, як дізналася, що квартира українського футболіста в Києві зазнала російського нападу. За даними Maisfutebol, клуб відразу ж виявив готовність надати гравцеві та його родині будь-яку необхідну підтримку.

Будинок Судакова зазнав серйозних пошкоджень внаслідок ракетної атаки РФ: "Й****і орки" (ВІДЕО)

У квартирі, яка була практично повністю зруйнована, перебували вагітна дружина Судакова Ліза, а також дочка пари і мати футболіста.

Ліза Судакова, перебуваючи на останньому терміні вагітності, не змогла приїхати до Португалії, коли трохи більше тижня тому був оформлений перехід українського футболіста в Бенфіку. Очікується, що сім'я возз'єднається в Португалії після народження другої доньки.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом