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У дружини Касільяса виявили рак – голкіпер нещодавно пережив інфаркт

09:12 4442 Читать на русском
У дружини Касільяса виявили рак – голкіпер нещодавно пережив інфаркт
Сара Карбонеро та Ікер Касільяс / ФК Порту

Дружина голкіпера Порту Ікера Касільяса Сара Карбонеро виявилась хворою на рак.

"Не встигли ми відійти від одного шоку, як життя застало нас зненацька ще раз. Цього разу це торкнулося мене.

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Деякий час назад лікарі виявили у мене злоякісну пухлину яєчників. Я вже перенесла операцію, все пройшло добре.

На щастя, хвороба була виявлена на ранній стадії, але попереду у мене кілька місяців боротьби, я буду продовжувати лікуватися.

Касільяс не підтвердив інформацію про завершення кар'єри

Я спокійна і впевнена, що все пройде добре. Розумію, що шлях буде важким, але у нього буде щасливий кінець", – написала Карбонеро у своєму Instagram.

Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia.

Публикация от Sara Carbonero (@saracarbonero)

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