У дружини Касільяса виявили рак – голкіпер нещодавно пережив інфаркт

Дружина голкіпера Порту Ікера Касільяса Сара Карбонеро виявилась хворою на рак.

"Не встигли ми відійти від одного шоку, як життя застало нас зненацька ще раз. Цього разу це торкнулося мене.

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Деякий час назад лікарі виявили у мене злоякісну пухлину яєчників. Я вже перенесла операцію, все пройшло добре.

На щастя, хвороба була виявлена на ранній стадії, але попереду у мене кілька місяців боротьби, я буду продовжувати лікуватися.

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Я спокійна і впевнена, що все пройде добре. Розумію, що шлях буде важким, але у нього буде щасливий кінець", – написала Карбонеро у своєму Instagram.