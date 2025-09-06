"Якщо казати про перший тайм, було дуже складно. Ми не так агресивно грали у відборі, дуже низько сідали й дозволяли багато супернику. Навіть коли забирали м'яч, було дуже важко вибігти в атаку – коли вісім-дев'ять людей у своєму штрафному, вони дуже швидко накривають.

Україна – Франція: визначився "Лев матчу" – третя нагорода поспіль

У другому таймі вже вирішили грати агресивніше, на м'ячі і без теж, вище пресингували. Мали моменти, могли забивати. Не пощастило. Розуміємо якість цих футболістів: Мбаппе — це футболіст іншого рівня, якому достатньо напівмоменту, аби використати такий шанс. І гол Олісе в першому таймі – багато шансів футболістам такого рівня не потрібно, аби реалізувати м'ячі", – сказав Судаков у флешкоментарі MEGOGO.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026