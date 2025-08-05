В українському футболі буде виступати нова команда з великого міста.

Як повідомляє тг-канал Дніпрянин, у Дніпрі створюють нову команду, яка називатиметься ФК Дніпро 1918.

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Новий клуб не пов'язаний з СК Дніпро -1 і це не той Дніпро 1918, який створювався фанатами у 2018-2019 роках, оскільки має різних юридичних осіб та власників.

Зазначається, що юридична особа під назвою ТОВ Футбольний клуб Дніпро 1918 зареєстрована 23.05.2025 року (код ЄДРПОУ 45759146), має статутний капітал 10 000, 00 грн. Засновником юридичної особи є Паладич Віталій Андрійович. Утім, не пан Паладич є власником клубу.



Крім того, джерело озвучило бюджет команди, який наразі становить 3,5 мільйона доларів.

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