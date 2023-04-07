"Відсьогодні бульвар імені Кучеревського повністю відкритий для пішоходів. За мирних часів, мабуть, все було б більш урочисто. Та головне, що справу зроблено. Бо попри війну та численні обмеження життя в Дніпрі триває.

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Після того, як повномасштабне російське вторгення перервало будівництво, ми знайшли сили та кошти завершити цей проект. Всі пам'ятають, який вигляд бульвар мав раніше. Тепер це місце, назване на честь нашого видатного футбольного тренера, відповідає його світлій пам’яті. Думаю, Євген Мефодійович міг би пишатися", – написав мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Кучеревський двічі тренував Дніпро (з 1986 по 1992 рр. і з 2002 по 2005 рр.). Під час другого заходу клуб під його керівництвом завоював бронзу чемпіонату України, став фіналістом Кубка країни в сезоні 2003/2004 та двічі поспіль виходив у весняну частину Кубка УЄФА. Євген Мефодійович загинув 26 серпня 2006 року в ДТП.

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