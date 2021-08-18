"Три матчі зіграли, зараз ще Динамо... Не знаю, потрібно вже набирати очки. Календар не вибираєш. Потрібно через матчі набиратися досвіду, щоб потім набирати очки. Звичайно, на всіх тисне, якщо не виграєш. Треба налаштовуватися і виходити грати. Не боятися Динамо.

Інгулець – Динамо: анонс матчу УПЛ

З усіма потрібно грати, а там – як пощастить. Поки не пощастило нам. В останньому матчі пропустили на останніх хвилинах. Хоча по грі можна було хоча б внічию грати. Всі матчі були хорошими.

Тепер матч з чемпіоном України. Самі розуміємо, як минулого разу з ними зіграли (0:5 в Києві – прим.). Боржок залишився. Думаю, цього разу треба дати справжній бій. Тим більше у Динамо не буде такої мотивації, як у тому матчі, коли вони стали чемпіонами", – цитує Бартуловіча прес-служба Інгульця.

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