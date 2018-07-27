У Динамо з'явився серйозний конкурент в боротьбі за підписання Черчі, – ЗМІ

Колишній нападник збірної Італії Алессіо Черчі може залишитись на батьківщині.

Алессіо Черчі, яким активно цікавиться київське Динамо, може продовжити свої виступи в Італії.

За інформацією Tuttomercatoweb, Парма хоче підсилитись досвідченим екс-нападником "скуадри адзурри".

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До слова, італієць зараз перебуває у статусі вільного агента.

Також відзначається, що крім Динамо та Парми, на Черчі претендують турецькі клуби.

Нагадаємо, після відходу Мораєса, Хльобаса та Мбокані у Динамо з форвардів залишились лише Артем Бєсєдін та Назарій Русин.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив, що клуб планує підписати нападника.

Нагадаємо, що Парма повернулася в Серію А за підсумками минулого сезону.

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