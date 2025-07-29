"Були ситуації з Динамо, коли практично домовлялися вже з гравцями, але в останній момент футболісти, їхні родини... Ну, от була ситуація, коли з футболістом домовилися і в той самий, буквально в той самий день пішов дуже серйозний обстріл Києва, після чого подзвонили батьки президенту клубу і сказали, що типу, ну, в жодному разі. Ми перепрошуємо, ми все домовилися, але ми переживаємо за свою дитину і ми не готові відпустити його в Україну.

Динамо має жорсткий фінансовий ліміт на трансфери – Вацко шокував сумою і пояснив ситуацію, що триває 3 роки

Ті футболісти, які готові їхати, вони не відповідають рівню, реально не відповідають рівню. Якщо вони відповідають рівню, тоді за них треба заплатити там у два, три або і в чотири рази більше, ніж вони насправді коштують. Тобто є великі певні проблеми.

І я вам хочу сказати, що на сьогоднішній момент я вважаю, що в Динамо достатньо правильну позицію обрали. З огляду на те що є українські футболісти, їх зараз, по-перше, треба так само виховувати й для національних збірних, юнацьких, молодіжних, збірних. Це дуже важливо так само для українського футболу.

По-друге, як показала практика, що академія може працювати й давати той результат, який дозволяє зараз претендувати на те, щоб вигравати чемпіонат України. Можливо, ще поки що не готові для того, щоб конкурувати на рівних з такими, знаєте, навіть середняками європейського футболу. Але в принципі, в потенціалі все може статися і залежно від того, як буде працювати тренерський штаб.

Тому зараз є головна ціль і головне завдання – це все-таки спробувати побудувати команду і розраховувати на свою молоду академію. Крім того, так само ще є момент того, що якщо ти купуєш футболіста з-за кордону, то ти розумієш, що ти повинен просто так само підіймати зарплатню достатньо серйозно і суттєво підвищувати умови тоді всім футболістам, які зараз є", – розповів Циганик у випуску Циганик Live.

Динамо – Хамрун Спартанс: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів