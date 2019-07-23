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У Динамо завжди сильна команда, – капітан Брюгге

09:43 157 Читать на русском
У Динамо завжди сильна команда, – капітан Брюгге
Рууд Вормер / фото із соцмереж

Капітан Брюгге Рууд Вормер поділився думкою про зустріч з Динамо в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Уникнули зустрічі з Порту. Однак Динамо – це теж дуже нелегкий жереб. У киян завжди сильна команда.

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Вдома ми повинні забезпечити собі хороший старт, а потім завершити справу на виїзді. Це буде нелегко, але ми розраховуємо на власні сили", – цитує Вормера voetbalkrant.com.

Нагадаємо, Брюгге став суперником Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок ціього протистояння пройде у Бельгії 6 або 7 серпня на стадіоні імені Яна Брейделя, трибуни якого вміщують близько 30 тисяч уболівальників.

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Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Брюгге Брюгге Рууд Вормер Рууд Вормер
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