У Динамо завжди сильна команда, – капітан Брюгге

Капітан Брюгге Рууд Вормер поділився думкою про зустріч з Динамо в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Уникнули зустрічі з Порту. Однак Динамо – це теж дуже нелегкий жереб. У киян завжди сильна команда.

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Вдома ми повинні забезпечити собі хороший старт, а потім завершити справу на виїзді. Це буде нелегко, але ми розраховуємо на власні сили", – цитує Вормера voetbalkrant.com.

Нагадаємо, Брюгге став суперником Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок ціього протистояння пройде у Бельгії 6 або 7 серпня на стадіоні імені Яна Брейделя, трибуни якого вміщують близько 30 тисяч уболівальників.

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