Півзахисник "біло-синіх" Олександр Караваєв, який свого часу виступав за турецький клуб, поділився очікуваннями від принципової дуелі.

"Не можу сказати, що ми наразі готові на сто відсотків, однак уже підходимо до високого рівня фізичної готовності. В останній контрольній грі ми продемонстрували більш злагоджену взаємодію між собою. Ми переносимо на поле те, що відпрацьовуємо на тренуваннях, і з кожним днем набираємо форму.

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У нас поки що було лише одне теоретичне заняття, в ході якого ми ознайомилися з суперником. Подивилися контрольну гру Фенербахче з Партизаном. Можу сказати, що це організована команда, де помітний почерк тренера, із яким ми перетиналися минулого сезону в Лізі чемпіонів, коли він очолював Бенфіку. Гравці Фенербахче дуже сильні в індивідуальному плані, насамперед в атаці, та злагоджено діють на полі.

Вважаю, що жереб звів у цьому раунді кваліфікації дві найсильніші команди – Динамо та Фенербахче. Тому буде дуже складна гра. Але у нас є всі шанси пройти далі, адже ми дуже ретельно підходимо до цього протистояння", – цитує Караваєва офіціний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у Лодзі. Матч-відповідь – 27 числа у Стамбулі.

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