"Здається, що команди спеціально розподілили. Наші гранди проходять в наступний раунд, без сюрпризів, якщо тільки коронавірус не завадить підготовці і старту чемпіонату.

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо та Шахтар дізналися перших суперників

Хотілося б Динамо і Шахтар побачити у фіналі. Звичайно, Шахтар зараз сильніший, але у Динамо є тренер – старий вовк, який ретельно вибирає тактику, так що все може бути.

Не думаю, що Шахтар продасть когось зі своїх лідерів цієї зими. У такому разі не буде надії на перемогу в чемпіонаті і Кубку України. Тому ж Додо зараз немає заміни. Його відхід відчутно послабить Шахтар. Конкуренти Додо по позиції – не годяться", – сказав Сабо у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка України Шахтар на виїзді зустрінеться з представником Першої ліги волочиським Агробізнесом, а Динамо проекзаменує вдома ковалівський Колос.

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