У Динамо є гравець такого профілю, як Марадона, Хаві, Мессі та Іньєста, – куратор юніорської команди "біло-синіх"

Аргентинський куратор молодіжних команд київського Динамо Маркос Гільєрмо Самсо відзначив капітана команди U-16, порівнявши його з легендарними футболістами.

"Я приїхав з Аргентини, а там гравцям прищеплюють уміння працювати на різних позиціях. Разом з Юрієм Дмитруліним і Віктором Морозом ми намагаємося добитися цього від наших гравців.

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Антон Царенко – гравець такого профілю, як Марадона, Хаві, Мессі, Іньєста. Ми розраховуємо, що він буде дозрівати як футболіст, і зріст тут не має визначального значення", – цитує Самсо офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Самсо став куратором молодіжних команд Динамо в листопаді минулого року.

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