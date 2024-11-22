"Циганков запам’ятався тим, що був із дитинства у хорошому сенсі жадібним до м’яча. Не залишав його нікому, коли не мав сумнівів, що обведе трьох суперників і заб’є! Однак за всієї технічної обдарованості Вітя ніколи не втрачав можливості працювати додатково.

Циганков отримав вердикт наставника Жирони щодо участі в каталонському дербі

Йому дуже допоміг тато, відомий у минулому голкіпер. Я пам’ятаю, що вони з ним одразу вирішили: слід удосконалювати всі види передач, обробку м’яча, особливо зі зміщенням убік. Циганкову цей маневр дуже добре вдавався.

А от про гру головою Вітя недавно сказав в якомусь інтерв’ю, що в динамівській академії цьому не навчали. За нагоди можу показати конспекти спрямованих на це тренувальних вправ, які застосовуються у нас багато років. І не лише в академії – навіть у першій команді. Той же Косовський, опинившись в Динамо, практично не грав головою, але пізніше, у знаменитому київському півфіналі Ліги чемпіонів з Баварією, не програв жодної боротьби в повітрі", – сказав Іщенко у інтервʼю прес-службі Динамо.

Нагадаємо, що взимку минулого року Віктор Циганков перейшов із київського Динамо до іспанської Жирони. За столичний клуб він провів 236 матчів у всіх турнірах, зокрема 64 – у єврокубках. На рахунку Циганкова 94 голи: 77 – у чемпіонатах України, 4 – у національному Кубку та 13 – на міжнародній арені.