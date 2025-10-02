– У новій структурі менеджменту клубу вакантною залишається позиція спортивного директора. Чи є це подальший розвиток кар'єри Андрія Ярмоленка?

– Ми дуже цінуємо Андрія. У нього величезний досвід як гравця. Він був у різних клубах та чемпіонатах, але сьогодні він футболіст. Тому говорити, коли він вступить на посаду спортивного директора або обійме іншу посаду, не дуже доцільно зараз. Він разом із командою зосереджений на досягненні спортивних результатів.

Наскільки мені відомо, президент з Андрієм мав домовленість з приводу його майбутнього в клубі, але давайте закінчиться сезон – тоді повернемося до цього питання.

– Якщо вже говоримо про Ярмоленка, то які у нього стосунки із Шовковським?

– Мені здається, що з цього приводу вже давно все було сказано. Головний тренер публічно говорив, що жодного конфлікту у них з Андрієм немає. Навпаки, між ними зараз дуже важливі стосунки, як між тренером та ключовим гравцем нашого клубу. Інакше бути не може. Тому, щиро кажучи, навіть не бачу сенсу повертатися до цього кейсу, – сказав Бріф в інтерв'ю Tribuna.

Раніше повідомлялося про між Шовковським та Ярмоленком стався конфлікт перед матчем проти Пафоса у кваліфікації Ліги чемпіонів. У поточному сезоні 35-річний вінгер провів 10 матчів за Динамо, результативними діями не відзначався.

