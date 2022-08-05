"Наша позиція щодо єдиного телепулу близька до позиції президента Руху Григорія Козловського? Так, ми теж готові безкоштовно передати права, не заробляючи на цьому жодної копійки, щоб люди мали доступ. Рух – єдиний, хто проголосував проти, а Динамо, Зоря та СК Дніпро-1 утримались... Це неправильна інформація. Утримався лише Чорноморець. А Динамо, Рух, Зоря, СК Дніпро-1 фактично були проти. Це не означає, що ми проти єдиного телепулу, але пропозицію Setanta треба доопрацювати.

Суркіс підтримав ініціативу про безкоштовні трансляції УПЛ – оригінальна причина відмови від пропозицій Setanta і Megogo

Вони пропонують поділити порівну гроші між командами. А де спортивний принцип? Навіщо тоді виборювати перше місце? Я вважаю що це не правильно. Якщо команда бореться за призові місця, вона повинна отримувати більше. Навіть ТК "Футбол" пропонував якусь формулу розподілу коштів залежно від місця.

Чи реально знайти домовленість між клубами, УПЛ та транслятором? Все реально, треба сідати та розмовляти, шукати компроміси. Протягом двох тижнів ми знову зберемося, до цього часу Setanta має доопрацювати свою пропозицію. Ми свої зауваження висловили, хай думають.

Чим аргументують свою позицію клуби, які підтримали пропозицію Setanta? Давайте говорити чесно. Більшість наших клубів чудово почуваються, коли дають якісь гроші і нічого не потрібно робити. До того ж, у них не настільки багато вболівальників, як у Динамо, щоб про них думати", – поділився Мохнік в інтерв'ю Fanday.

"До гри з Динамо суддя казав: "Не дай Боже когось травмуєте": бомбардир Прикарпаття – про росіян і справжніх західняків