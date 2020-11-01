"Коронавірус в Динамо: Шапаренко (іронія долі!), Караваєв, Цітаішвілі, Дуелунд, Белуце, Карас (помічник головного тренера), лікарі.

Динамо підтвердило коронавірус у Бойка – в розпорядженні Луческу залишився лише один голкіпер

На щастя, у більшості протікає безсимптомно (дай бог!), але коли вони повернуться в стрій – те ще питання. Ще раз: здоров'я! До першої команди терміново викликаний Вівчаренко. Воно й зрозуміло – лівий захисник", – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні COVID-19 діагностували у Дениса Бойка. Голкіпер "біло-синіх" став третім гравцем першої команди Динамо з позитивним тестом. Раніше хворобу діагностували у Віталія Миколенка, Георія Бущана, а також тренера з фізичної підготовки.

Нагадаємо, киянам вже в середу, 4 листопада, у рамках 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів доведеться зіграти виїзний поєдинок проти Барселони, а за кілька днів, 8 листопада, протистояти Шахтарю у черговому турі української Прем'єр-ліги.

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