"У Динамо немає класної команди, немає топових футболістів": Сабо віддає перевагу Зорі в боротьбі за друге місце

Колишній наставник "біло-синіх" не вбачає несподіванки у поразці Динамо в Чернігові в рамках 28-го туру Прем'єр-ліги.

"У Динамо немає класної команди, немає топових футболістів – звідси і результати в чемпіонаті України. Склад "біло-синіх" вже на рівні інших команд першої шістки – за винятком, звичайно ж, Шахтаря. Про таких виконавців, як Марлос і Тайсон, Динамо поки що може тільки мріяти.

Зоря і Десна ще на початку цього сезону створили не гірші команди, ніж у Динамо. Чернігівці завдяки своїй неймовірній працездатності та тренерському досвіду Олександра Рябоконя тріпають нерви всім і реально претендують на бронзу. Я ще до сьогоднішнього матчу говорив, що Динамо як мінімум не виграє у Десни.

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Я розумію ще, коли Динамо все-таки вирівняло становище. 2:2 – це нормально, як для такого поєдинку. Киянам треба було спокійно і грамотно втримати цю нічию. Але вони побігли вперед і стали закидати штрафний майданчик Десни навісами. А хто там може добре зіграти головою – Циганков, Де Пена, чи Вербіч?

Після 28-го туру вся боротьба за медалі в УПЛ попереду. Вважаю, що в Зорі більше шансів посісти друге місце, ніж у Динамо і Десни. Ще невідомо, чим для "біло-синіх" завершиться матч 29-го туру з Шахтарем. Завдяки чому може виграти Динамо – важко уявити. У команди Олексія Михайличенка, скажімо прямо, немає середньої лінії. Ці перспективні хлопці, які вже третій чи навіть четвертий рік грають в півзахисті Динамо, зовсім не ростуть. В цьому і проблема", – цитує Сабо Footboom.

Зауважимо, поразка від Десни стала вже 7-ю для киян у поточному чемпіонаті України. За 4 тури до завершення УПЛ підопічні Михайличенка посідають друге місце, випереджаючи Зорю лише на 2 очки. Наступний матч "біло-сині" проведуть 4 липня проти Шахтаря.

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