Екс-захисник Динамо Олег Кузнєцов не має сумнівів щодо переможця матчу 11-го туру УПЛ між львівською та київською командами.

"Думаю, Мірча Луческу зробить ротацію. Тим більше, що не так багато футболістів Динамо отримали максимальне навантаження в матчах за збірну.

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Технічний рівень майстерності динамівців набагато вищий, тому гості не повинні мати великих проблем у цьому протистоянні. Прогнозую 3:0 на користь киян", – сказав Кузнєцов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між Львовом і Динамо відбудеться вже сьогодні, 16 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

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