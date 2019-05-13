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Динамо переглядає сина відомого болгарського екс-футболіста

13 травня 00:25 3839 Читать на русском
Динамо переглядає сина відомого болгарського екс-футболіста
Іліан Ілієв / Соцмережі

Динамо може підписати 19-річного болгарського футболіста Іліана Ілієва.

На перегляд у київський клуб прибув болгарський атакувальний хавбек Іліан Ілієв-молодший. Син колишнього гравця Бенфіки, Черно Моря та збірної Болгарії Іліана Ілієва, повідомляє 1927.kiev.ua.

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Зауважимо, що права на 19-річного футболіста належать португальській Академіці, але за головну команду Ілієв не зіграв жодного матчу. Раніше хавбек виступав за Чорно Море.

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Крім того, в активі Ілієва 4 матчі за юнацьку збірну Болгарії U-18 та 1 поєдинок за команду до 20 років. Результативними діями атакувальний півзахисник не відзначався.

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