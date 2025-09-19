Інтерв'ю Артема Кравця інсайдеру Ігорю Бурбасу не залишилось без уваги в столичному клубі.

"Футбольний клуб Динамо Київ завершив співпрацю з Артемом Кравцем. Сторінку нашої спільної історії перегорнуто назавжди.

Кравець стверджує, що Динамо вимагає від нього та Хачеріді компенсацію за Себальйоса

У зв'язку з цим клуб не вважає за доцільне коментувати окремі висловлювання Артема. Бажаємо йому успіхів у подальшій професійній діяльності", – цитує прес-службу київського клубу Динамоманія.

Нагадаємо, що в інтерв'ю інсайдеру Ігорю Бурбасу Артем Кравець розповів про нібито корупцію в академії Динамо, великі проблеми з трансферами та інші причини свого відходу з посади радника президента клубу.

"Тато є для мене прикладом, але будую свою історію": Роман Саленко про Динамо, Зорю і пораду легендарного батька