Гра чемпіонату між Шахтарем і Динамо (2:2) стала своєрідною репетицією фіналу Кубка України. У матчі 27 квітня команда з Донецька не мала турнірної мотивації, тоді як киянам очки наразі на вагу золота в прямому й переносному значенні. Тим не менше, Шахтар виявився ближчим до перемоги, не дотерпівши буквально кілька хвилин.

Футбол 24 обговорив недільне Класичне з одним із найкращих нападників в історії Динамо, рекордсменом чемпіонатів світу за голами в одному матчі (5 м’ячів Камеруну) Олегом Саленком.

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– Пане Олеже, яке враження на вас справила гра?

– Подвійне. Якби Динамо провело гру так, як у другому таймі, то було б цікавіше. Киянам так треба було грати з першої хвилини, в деяких моментах не вистачало агресії, траплялися невимушені помилки. Ймовірно, на їхній настрій вплинув швидкий гол. Михавко не мав фолити в доволі простому моменті.

– Як він мав діяти?

– Зазвичай, захисник витісняє нападника в бік бровки. Так вимагала ситуація, але захисник не втримався, – не вистачає досвіду. Це, в певному сенсі, вибір на футбольному полі. Егіналдо прокидав м’яч не до воріт, тож його спокійно можна було виганяти зі штрафного і ліквідувати небезпечний момент. Молодість взяла своє, бо досвідчений футболіст так би не вчинив. А гол динамівців придушив. Потім іще один. І все це в першій чверті матчу. По перерві вже зрозуміли, що не додавши в грі, зустріч не врятують. Коли почали щось робити, побігли вперед. Створили багато моментів для взяття воріт. Встигли зрівняти рахунок уже в компенсований час.

– Судячи зі створених моментів, Динамо мало перемагати.

– Нагоди ще треба реалізувати. Моментів справді вистачало, бо Шахтар по перерві помітно підсів. Динамо володіло ініціативою, тож суперникам потрібно було чимало бігати.

– Як Шахтар міг втомитися? Адже чемпіонат відновився трохи більше двох місяців тому...

– Справа в іншому. Бразильці, скажімо так, не люблять грати без м’яча. А кияни змогли поставити їх у таке становище. І вони опустили руки.

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– Можливо, Шахтарю не вистачало мотивації, адже в турнірній таблиці чемпіонату вони навряд чи посунуться вгору або вниз.

– Динамо – це найкраща мотивація. Незалежно від того, хто яку позицію посідає в турнірній таблиці. Матчі між цими суперниками завжди мають принциповий характер. Тож про відсутність мотивації годі й говорити. Інша справа, що тим же бразильцями особливої різниці немає, треба чи ні реабілітуватися після поразки. Поступилися – нічого страшного, буде наступна гра. Головне, що зарплату платять. А динамівські хлопці бачать, що зараз треба повертати титул найсильнішої команди в країні, яка ще й перебуває в стані війни. І виходити в Лігу чемпіонів треба. У нас інша мотивація.

– Шахтарю і Динамо ще грати за Кубок України. Матч, на вашу думку, буде схожим на цей, чи нерв натягнеться до межі?

– Там головне, що нічиєї не буде. Тому гра буде іншою. Якщо пошкоджень не станеться і гратимуть ті ж склади, то зміниться налаштування на матч. Гадаю, Динамо в фіналі Кубка не вичікуватиме, а вийде битися з перших хвилин. Не треба боятися, а показати агресію одразу. Тим більше, як видно по лавці запасних, запас міцності в Динамо є – і непоганий. За можливості зробити п’ять замін, можна змінити пів складу.

– Ви згадали про Лігу чемпіонів. Цим складом Динамо реально пробитися до основного етапу?

– Звичайно, що реально. Я бачив, з ким кияни потенційно можуть зустрітися в кваліфікації. Ті суперники їм по зубах, вони не вищі класом і їх можна проходити. Є недолік, що домашні матчі гратимемо в Польщі, але й там непогано за нас уболівають. Можна припустити й таке, що Україні вдасться домовитися про припинення вогню на фронті, тоді суперників прийматимемо на своєму полі. Шанси на вихід до основного етапу ще збільшаться.

– Що, на вашу думку, враховуючи єврокубкові завдання, треба змінити в грі Динамо?

– Кимось підсилитися буде проблематично, тож треба виходити з того, що є в наявності. Як показав другий тайм зустрічі з Шахтарем, то команда збалансована. Ходять розмови про можливий перехід до європейського клубу Ваната та когось із середньої ланки, і, якщо таке трапиться, треба буде шукати їм заміну.

Наразі підсилення Динамо можливе здебільшого завдяки резервам клубу. Там є гідні молоді футболісти, в тому числі й мій син. Вони не були в заявці на матч основних складів Шахтаря й Динамо, бо їх задіяли за команду U-19. Там у кінці матчу й після нього відбулися дві бійки. Тож через вилучення й попередження Шовковський в грі з Інгульцем не на всіх молодих зможе розраховувати.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм