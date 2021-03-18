"Мені здається, у Динамо сьогодні більше шансів зробити диво, ніж у Шахтаря. Дуже шкода, що Динамо в першій грі не забило. Були моменти, особливо при рахунку 0:0, коли Циганков бив головою. Забий той момент – все могло бути по-іншому. Якщо на попередніх стадіях Динамо відверто щастило, то тут фарт був не на їхньому боці. Якщо Динамо заб'є в першому таймі, буде інтрига. Головне – не пропустити.

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Два м'ячі можна забити і в останні 10 хвилин, але важливо залишити ворота "сухими". Думаю, що Динамо буде грати першим номером, гостріше атакувати. Вільяреал більше закриється і буде утримувати рахунок. Але тут вже питання, як Динамо дозволить грати супернику. Мені здається, що сьогодні Динамо, як мінімум, зіграє внічию. У Динамо будуть моменти, головне – їх реалізувати. І дуже важливо зіграти надійно в обороні", – цитує Ковальчука сайт каналів Футбол.

Додамо, що Шахтар прийматиме Рому сьогодні, початок о 19:55. Динамо зіграє з Вільяреалом о 22:00. Перші матчі завершилися поразками українських команд – 0:3 і 0:2 відповідно.

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