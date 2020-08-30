"Період в Карпатах був жахом. З Кононовим все було добре, але був президент Димінський. Цікава людина. Він викликав мене якось до себе в кабінет. А я, коли перейшов в Карпати, домовився з Кононовим, що він буде поступово підпускати мене, по 15 хвилин, аби я увійшов в ритм.

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І тут Димінський каже: "Я подивився, скільки ти граєш, хочу переписати з тобою контракт у половину". Я кажу: "А що, якщо я не погоджуся?". А він у відповідь: "Тоді буду штрафувати". Я сказав, що дам відповідь через два дні, але так і не дав. Прийшов отримувати зарплату – а там 200 доларів. Зрозумів. Про що тут говорити?

У Карпатах начхати було на контракти. Офіційна зарплата 5 тисяч гривень, що ти тут зробиш. Димінський – важка людина. Гроші, гроші, обдурити. А толку жодного. Футбол він, може, і любив, але не знаю, що він хотів зробити з Карпатами", – сказав Кравченко в ефірі Youtube-каналу "Бомбардир".

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