У Дані Алвеса викрали автомобіль, погрожуючи охоронцям

Прикрий інцидент трапився з екс-захисником Барселони Дані Алвесом.

11 лютого вночі в одному з районів бразильського Сан-Паулу зловмисник викрав автомобіль Дані Алвеса, повідомляє Globo Esporte.

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Крадій пробрався на стоянку, де був припаркований автомобіль і, погрожуючи охоронцям, викрав транспортний засіб. Зірковий гравець вже звернувся з заявою у поліцію.

Нагадаємо, влітку Дані Алвес перебрався з ПСЖ у Сан-Паулу. 36-річний гравець досі є найтитулованішим футболістом у світі.

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