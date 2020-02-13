toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

У Дані Алвеса викрали автомобіль, погрожуючи охоронцям

06:00 451 Читать на русском
У Дані Алвеса викрали автомобіль, погрожуючи охоронцям
Дані Алвес / Фото ФК Ювентус

Прикрий інцидент трапився з екс-захисником Барселони Дані Алвесом.

11 лютого вночі в одному з районів бразильського Сан-Паулу зловмисник викрав автомобіль Дані Алвеса, повідомляє Globo Esporte.

Зідан став жертвою чергового пограбування

Крадій пробрався на стоянку, де був припаркований автомобіль і, погрожуючи охоронцям, викрав транспортний засіб. Зірковий гравець вже звернувся з заявою у поліцію.

Нагадаємо, влітку Дані Алвес перебрався з ПСЖ у Сан-Паулу. 36-річний гравець досі є найтитулованішим футболістом у світі.

Форвард Шеффілд Юнайтед похуліганив на матчі Чемпіоншипу: відома порнозірка вирішила пофліртувати з бунтівником – 18+

blog_ava
Лунін підкорив серця нових прихильників – відео усіх сейвів українця в складі Ов'єдо
06:30
466
Теги
Світ Дані Алвес Дані Алвес Сан-Паулу Сан-Паулу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
20
хв
Мілан
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук