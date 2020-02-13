У Дані Алвеса викрали автомобіль, погрожуючи охоронцям

Іспанія — 12 лют 2296
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Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете – відома зарплата
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Динамо відповіло на закиди про жалюгідні зарплати гравців – столичний клуб звинуватив популярне видання у злочиніУкраїна — 12 лют 3590
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Йовічевіч: Проти Динамо U-19 було важче грати, ніж проти Шахтаря U-19Ліга чемпіонів — 12 лют 1273
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Динамо – Тобол: 3 пропущені голи за тайм, цей склад не працює, провал майже за всіма статтями, вправний КанкаваУкраїна — 12 лют 40531
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Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 12 лют 3376