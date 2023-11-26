"Дуже важка гра. Погано почали, боялись Кривбас. Потім хлопці трохи розслабились і почали грати в той футбол, який ми хотіли. Створювали моменти, хоч у нас їх було небагато. Тому те, що було, треба було реалізовувати.

Кривбас на виїзді здолав Минай і зіпсував дебют Любеновічу – криворіжці знову очолили УПЛ, а Бандура вартий пів команди

Ну нічого, я подякував хлопцям за гру, за самовіддачу. Вони дуже хотіли виграти цю гру. Це було помітно. Рухаємось далі, в цієї команди є майбутнє.

Подивившись на цей матч, я не можу сказати, що УПЛ втратила в якості. Так, багато молодих футболістів і в нас, і в них. Ситуація змушує. У чемпіонату України є майбутнє.

Ми не можемо забити у восьмому матчі поспіль. У нас були моменти, щоб нарешті це зробити, але, на жаль, знову не вийшло. Отже, треба працювати над завершенням атак. Цього тижня я більше турбувався про емоційне тло, бо команда морально була пригнічена", – цитує Любеновіча УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 15-ти турів Минай посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, набравши 6 очок.

Зоря програла Маккабі, майже відігравшись з 0:3: шедевр легенди і привози, а надія на євровесну тане під дзвонами Сербії