У 15-му турі чемпіонату Монголії сталась історична подія. У матчі між командами Суміда Гепро і Улан-Батор у складі господарів зіграв 54-річний Хандсурен Оюнбілег.

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Ветеран вийшов на поле на заміну на 86-й хвилині, однак не зміг допомогти своїй команді вирвати нічию – Суміда Гепро програла з рахунком 2:3.

Цікаво, що віковий футболіст не грав з 1996 року, однак через 24 роки прийняв рішення знову повернутися у великий футбол. Таким чином, Оюнбілег побив рекорд японського нападника Йокогами Кадзуйосі Міури, якому у лютому виповнилося 53 роки.

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