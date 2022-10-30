Наставник Монтеваркі Роберто Малотті не жарт розлютився на свого колегу Доменіко Тоскано. Малотті прийшов на прес-конференцію тренера Чезени і кинув у того шматком фокаччі. Вочевидь, випічка виявилася несвіжою, адже змогла залишити помітну подряпину на обличчі Тоскано.

Де Дзербі розкрив причину, через яку поліз у бійку з іншим тренером під час матчу АПЛ

Також Малотті погрожував колезі: "Я поб'ю тебе, рано чи пізно". Фахівець пояснив свою поведінку тим, що наставник Чезени нібито під час гри занадто багато розмовляв з футболістами Монтеваркі.

Схоже, для італійських тренерів це справді велика проблема. Зовсім недавно Роберто Де Дзербі через цю ж причину ледь не влаштував бійку з головним тренером Брентфорда Томасом Франком.