У чемпіонаті Італії тренер на прес-конференції кинув у свого колегу їжею, пояснивши свій вчинок у стилі Де Дзербі
Матч Серії С між Чезеною та Монтеваркі (3:0) завершилася гучним скандалом.
Наставник Монтеваркі Роберто Малотті не жарт розлютився на свого колегу Доменіко Тоскано. Малотті прийшов на прес-конференцію тренера Чезени і кинув у того шматком фокаччі. Вочевидь, випічка виявилася несвіжою, адже змогла залишити помітну подряпину на обличчі Тоскано.
Де Дзербі розкрив причину, через яку поліз у бійку з іншим тренером під час матчу АПЛ
Також Малотті погрожував колезі: "Я поб'ю тебе, рано чи пізно". Фахівець пояснив свою поведінку тим, що наставник Чезени нібито під час гри занадто багато розмовляв з футболістами Монтеваркі.
Схоже, для італійських тренерів це справді велика проблема. Зовсім недавно Роберто Де Дзербі через цю ж причину ледь не влаштував бійку з головним тренером Брентфорда Томасом Франком.