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У чемпіонаті Болівії арбітр помер прямо на полі – відео трагічної події

20 травня 13:42 4322 Читать на русском
У чемпіонаті Болівії арбітр помер прямо на полі – відео трагічної події
Віктор Хюго Уртадо / Соцмережі

У елітному дивізіоні чемпіонату Болівії гравців двох команд приголомшила трагічна подія.

На 47-й хвилині поєдинку вищої ліги чемпіонату Болівії між Олвейс Реді та Орієнте Петролеро головний арбітр матчу несподівано впав на газон.

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До рефері одразу підбігли гравці та медичний персонал, який надав арбітру першу медичну допомогу. Чоловік без пульсу був доправлений до лікарні, де його не змогли врятувати.

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Зауважимо, що гра продовжилась, а Олвейс Реді у підсумку розгромив суперника з рахунком 5:0.

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Світ Відеоновини Смерті футболістів Арбітри
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