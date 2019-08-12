"У Челсі новий тренер і вже немає Азара", – Клопп оцінив лондонців перед матчем за Суперкубок УЄФА

Наставник Ліверпуля поділився думкою щодо майбутнього протистояння з "аристократами".

"Це фінал. Але велика різниця між фіналом Ліги чемпіонів і цією грою в тому, що це новий сезон, інший суперник.

Лемпард жорстко відповів на заяви Моурінью – португалець розкритикував тренера Челсі після провалу в матчі з МЮ

Думаю, Челсі дуже змінився: у них новий тренер і вже немає Едена Азара", – заявив Клопп у коментарі Sky Sports. Обидві команди вже встигли зіграти свої перші матчі у АПЛ 2019/20. Ліверпуль легко розібрався з Норвічем (4:1), а Челсі зазнав нищівної поразки у грі проти Манчестер Юнайтед (0:4). Матч проти "червоних дияволів" став офіційним дебютом Френка Лемпарда на посаді головного тренера "аристократів".

Аліссон пропустить матч проти Челсі за Суперкубок УЄФА

Нагадаємо, протистояння за Суперкубок УЄФА відбудеться 14 серпня о 22:00 за київським часом.