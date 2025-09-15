"Бущан повністю розібраний. У нас завжди пам’ятають тільки яскраве, але згадайте, як Бущан ішов з Динамо.

Бущан міг повернутися в Динамо – тренер українця до останнього не знав про трансфер

Він тоді вже провалювався, у нього дуже низький футбольний інтелект, тому я не вірю, що він розкриється у Поліссі. Якщо він у Саудівській Аравії напропускав стільки м’ячів, то у нас чемпіонат не гірший", – сказав Федорчук у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, на початку вересня Полісся підірвало трансферний ринок новиною про оренду Георгія Бущана з саудівського Аль-Шабаба. 31-річний голкіпер наразі ще не дебютував за житомирців.

