У майбутньому воротарям буде ще складніше відбивати пенальті. Причиною цього є коригування правила, про яке всі клуби першої та другої Бундесліги були поінформовані.

Німецька футбольна спілка (DFB) проінформувала клуби та всіх арбітрів про необхідність покарання воротарів у разі порушення 14-го правила при виконанні гравцем суперника пенальті.

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Як повідомляє Kicker, згідно з цим правилом, воротар повинен залишатися на лінії воріт між штангами обличчям до гравця, який виконує удар, не торкаючись штанг, поперечини або сітки воріт, доки по м'ячу не буде завдано удару. Воротар повинен стояти як мінімум частиною однієї ноги на лінії воріт, над нею або за нею при виконанні пенальті.

Після виконання пенальті суддя має вирішити, чи не зарано воротар зрушив зі своєї позиції. Досі арбітри часто заплющували очі на дотримання арбітрами цих правил. За даними DFB, у сезоні 2021/22 судді дотрималися протоколу лише у двох випадках з 17 необхідних.

Якщо воротар вийде за лінію воріт зарано і відіб'є пенальті, "вирок" має бути перебито. Якщо арбітр не реагуватиме на подібні порушення правил, VAR повинен завжди втручатися.

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