У Будинку футболу відбулося нагородження переможців чемпіонатів ФСТ "Динамо" з футзалу та закривання "Динаміади"-2018

В Будинку футболу відбулася церемонія нагородження переможців та призерів чемпіонатів ФСТ "Динамо" України з футзалу й урочистого закриття комплексних змагань із неолімпійських видів спорту за програмою "Динаміада"-2018 серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших служб.

У церемонії взяли участь перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров, перший заступник голови ФСТ "Динамо" Віктор Корж, перший заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич, заступник командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан, перший заступник голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Василь Серватюк, начальник Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України генерал-майор Борис Баліоз, віце-президент Національного олімпійського комітету України Володимир Бринзак, ректори відомчих вузів та представники збірних команд правоохоронних органів.

За підсумками змагань, які впродовж року відбувалися у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі, у загальнокомандній першості перше місце посіла команда Національної гвардії України, друге – команда Державної прикордонної служби України, третє – команда Служби безпеки України. Найбільшу кількість нагород в особистій першості вибороли спортсмени збірних команд Національної гвардії України (24) та Державної прикордонної служби України (18). Загалом у змаганнях взяли участь близько 200 учасників.

Фінальні ігри з футзалу відбулися на полях НТК ім. В. Баннікова за підтримки Федерації футболу України, яка забезпечила прекрасні умови для проведення спортивних заходів і, не залишившись байдужою до безкомпромісної боротьби за чемпіонський титул, за власною ініціативою створила номінації для найяскравіших гравців футзального турніру ("Кращий гравець", "Кращий воротар", "Кращий захисник", "Кращий нападник").

Також учасники змагань отримали з рук першого віце-президента ФФУ Вадима Костюченка ексклюзивні подарунки у вигляді м’яча з автографами гравців збірної України та сертифікатів на відвідування матчів збірних команд України.

"Шановні учасники змагань, вітаю вас від імені президента Федерації футболу України Андрія Павелка, головного тренера національної збірної країни Андрія Шевченка та хочу подякувати вашим відомствам за те, що завдяки вам та вашим колегам у місті Київ нещодавно на найвищому рівні пройшов фінал Ліги чемпіонів, що також було відзначено на рівні офіційних осіб ФІФА та УЄФА, – звернувся на церемонії нагородження до учасників змагань Вадим Костюченко. – Упевнений, проведення такого рівня фіналу – це наша з вами спільна перемога, яка надала нам підстави подати заявки на проведення в Києві фіналу Ліги Європи й Суперкубку УЄФА. Без сумніву, і такі матчі ми проведемо на найвищому рівні.

Хочу привітати вас від імені гравців національної збірної України. Коли ми поверталися з командою з Харкова після матчу з чехами, вони спеціально для музею ФСТ "Динамо" передали м'яч з автографами, яким грали в цьому поєдинку. Також ми передаємо вам сертифікати на отримання запрошень на всі матчі всіх збірних України, які будуть проводитися в різних містах нашої країни. І, користуючись нагодою, я вже запрошую ваші відомства на найближчий домашній поєдинок синьо-жовтих – проти збірної Туреччини, який відбудеться у Дніпрі, що три роки не бачив міжнародних змагань".

Додамо, що, привітавши переможців і призерів змагань, Вадим Костюченко запросив до лав нашої національної збірної першого заступника голови ФСТ "Динамо" України Віктора Коржа, передавши йому синьо-жовту футболку з 12-м номером на спині.