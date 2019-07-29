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У будинку Елнені знайшли труп – відомі деталі справи

21:24 126 Читать на русском
У будинку Елнені знайшли труп – відомі деталі справи
Мохамед Елнені / Getty Images

У віллі хавбека Арсенала Мохамеда Елнені знайшли труп. Поліція з'ясувала причину.

Батько хавбека Арсенала Мохамеда Елнені знайшов труп у віллі, яка розташовується за 100 км від столиці Єгипту – Каїру, повідомляє BBC Sport.

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Місцева поліція виявила, що чоловік загинув від удару струмом. Це був крадій, який хотів забрати електричні кабелі.

Елнені нині перебуває на передсезонних зборах з "канонірами". Поліція проінформувала гравця про деталі розслідування.

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Теги
Мохамед Елнені Мохамед Елнені Арсенал Арсенал Англія
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