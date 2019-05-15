"У Бразилії нічого не знають про Динамо та Шахтар", – відомий мандрівник

Мандрівник та відомий телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, що бразильці не знають українських футбольних клубів.

"У Бразилії нічого не знали про Динамо. Дізналися лише тоді, коли я їм розповів. Так, вони добре знають Андрія Шевченка. Але не більше.

"Мені боляче дивитись, що Динамо не хапає зірок з неба, так далі тривати не може", – відомий телеведучий

Про Шахтар також не знають. Сумніваюся, що бразильці зможуть бодай вимовити слово "Шахтар". Вони, звісно, в курсі, що їхні футболісти грають десь в Україні – "у якійсь українській команді". І коли ти робиш підказку, лише одиниці пригадують назву донецького клубу.

Підсумуємо: там знають Україну, знають Шевченка, а Шахтар практично не знають. Це, звісно, не стосується професіоналів – футболістів, тренерів, селекціонерів. Бо ця когорта бразильців чудово орієнтується на футбольній карті світу", – сказав Комаров.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським