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"У Бразилії нічого не знають про Динамо та Шахтар", – відомий мандрівник

15 травня 14:43 924 Читать на русском
"У Бразилії нічого не знають про Динамо та Шахтар", – відомий мандрівник
Дмитро Комаров показує бразильським дітлахам, що таке Динамо

Мандрівник та відомий телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, що бразильці не знають українських футбольних клубів.

"У Бразилії нічого не знали про Динамо. Дізналися лише тоді, коли я їм розповів. Так, вони добре знають Андрія Шевченка. Але не більше.

"Мені боляче дивитись, що Динамо не хапає зірок з неба, так далі тривати не може", – відомий телеведучий

Про Шахтар також не знають. Сумніваюся, що бразильці зможуть бодай вимовити слово "Шахтар". Вони, звісно, в курсі, що їхні футболісти грають десь в Україні – "у якійсь українській команді". І коли ти робиш підказку, лише одиниці пригадують назву донецького клубу.

Підсумуємо: там знають Україну, знають Шевченка, а Шахтар практично не знають. Це, звісно, не стосується професіоналів – футболістів, тренерів, селекціонерів. Бо ця когорта бразильців чудово орієнтується на футбольній карті світу", – сказав Комаров.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським

Джерело: Футбол 24
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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Бразилія
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