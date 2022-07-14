Футбольні фани стоять на захисті України, віддаючи власне життя в боротьбі з кацапами.

Ультрас донецького Металурга загинули, захищаючи Україну. За нашу волю життя поклали Вітя з позивним Віхрь та Назар з позивним Стєроід.

Герої полягли в боях з російсько-фашистськими загарбниками. Про це повідомив фанат Шахтаря Віталій Овчаренко на Facebook.

Нагадаємо, українці вже 141-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення окупантів. Найзапекліші бої ведуться на сході та півдні України.

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