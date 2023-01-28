У боях під Бахмутом загинув колишній капітан клубу з Тернопільщини
22:50 - Читать на русском
Україна у боротьбі з російськими терористами продовжує втрачати своїх синів та доньок, зокрема й спортсменів.
На Донеччині під Бахмутом, де вже кілька місяців йдуть запеклі бої з росіянами, загинув Руслан Курдас. Сумну новину повідомив віце-президент ФСК Кристал Ігор Клим.
Фанат Карпат загинув у боях за Бахмут
Руслан був вихованцем запорізького футболу, а у 2018-му переїхав у Чортків разом із братом Денисом. Там він почав грати за Кристал у чемпіонаті області та аматорському чемпіонаті України.
Курдас дослужився до статусу капітана, провівши 40 матчів і забивши 15 м'ячів за команду з Тернопільщини.
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