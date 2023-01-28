Україна у боротьбі з російськими терористами продовжує втрачати своїх синів та доньок, зокрема й спортсменів.

На Донеччині під Бахмутом, де вже кілька місяців йдуть запеклі бої з росіянами, загинув Руслан Курдас. Сумну новину повідомив віце-президент ФСК Кристал Ігор Клим.

Фанат Карпат загинув у боях за Бахмут

Руслан був вихованцем запорізького футболу, а у 2018-му переїхав у Чортків разом із братом Денисом. Там він почав грати за Кристал у чемпіонаті області та аматорському чемпіонаті України.

Курдас дослужився до статусу капітана, провівши 40 матчів і забивши 15 м'ячів за команду з Тернопільщини.

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