У Боснії помер футболіст, який місяць тому вчинив невдалий суїцид
18:00 - Читать на русском
Колишній футболіст Челіка та Славії (Сараєво) Боян Джаміна помер у віці 43 років.
У понеділок, 26 грудня, колишній футболіст Боян Джаміна помер у сараївській лікарні. Про це повідомляє Avaz.
У Боснії другий футболіст за день намагався покінчити життя самогубством
Наприкінці листопада Боян намагався покінчити життя самогубством, вистріливши собі у скроню. Але тоді його мозок не постраждав.
Повідомляється, що у понеділок 43-річний Джаміна раптово впав у кому, після чого помер.
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