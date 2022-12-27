Колишній футболіст Челіка та Славії (Сараєво) Боян Джаміна помер у віці 43 років.

У понеділок, 26 грудня, колишній футболіст Боян Джаміна помер у сараївській лікарні. Про це повідомляє Avaz.

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Наприкінці листопада Боян намагався покінчити життя самогубством, вистріливши собі у скроню. Але тоді його мозок не постраждав.

Повідомляється, що у понеділок 43-річний Джаміна раптово впав у кому, після чого помер.

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