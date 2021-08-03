Олексій Люндовський, менеджер нападника СК Дніпро-1 та збірної України Артема Довбика, прокоментував хід перемовин з Трабзонспором та розповів про нового претендента на гравця.

"Переговори і справді перебувають в активній фазі, однак говорити про те, що Довбик близький до переїзду в Туреччину, передчасно. Тим більше, що Артема хочуть бачити у себе ще кілька відомих клубів.

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Зокрема, останніми днями до нападника дніпрян проявляє інтерес гранд бельгійського футболу – Андерлехт. Ми не форсуємо подій, ще є час для маневру. Зараз головне, щоб Артем був на виду, радував результативністю", – цитує Люндовського Meta-ratings.

До слова, після Євро-2020 до Довбика з'явився чималий інтерес, а Трабзонспор нібито готовий заплатити близько 4 мільйони євро. У двох матчах УПЛ цього сезону форвард збірної України встиг відзначитись вже двічі.

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