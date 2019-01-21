У Болівії автобус з гравцями Сіклес Клуб Лавальє впав у 130-метрову прірву – є загиблі

У Болівії сталась смертельна ДТП з автобусом клубу Сіклес Клуб Лавальє. Загинуло щонайменше 13 осіб.

Аргентинська команда Сіклес Клуб Лавальє прибула в Болівію на футбольний турнір та їхала автобусом до столиці Сукре. Але автобус з'їхав з траси і впав у прірву глибиною 130 метрів, повідомляє Elsol.com.ar.

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У результаті ДТП загинуло щонайменше 13 осіб, ще понад 20 людей отримали травми і були госпіталізовані. Серед жертв виявилось четверо гравців віком від 19 до 24 років, 6 футболістів отримали незначні пошкодження.

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