В Болгарії заарештували фанатів, яких підозрюють у проявах расизму під час матчу з Англією

Перші фігуранти расистського скандалу у матчі між Болгарією та Англією потрапили до рук правоохоронців.

В межах розслідування расистського скандалу, що виник під час матчу 8-го туру відбору Євро-2020 між збірними Болгарії та Англії (0:6), болгарські правоохоронці затримали чотирьох футбольних фанатів. Їм інкримінують образу гравців збірної Англії на расовому підґрунті, повідомляє Daily Mail.

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Нагадаємо, болгарські вболівальники ображали темношкірих футболістів гостей – зображали мавп’ячі крики на адресу вінгера гостей Рахіма Стерлінга і захисника Тайрона Мінгса, а також використовували расистські кричалки. Через це арбітр двічі зупиняв зустріч у першому таймі і був готовий вивести команди з поля, однак після консультації з головним тренером англійців Гаретом Саутгейтом продовжив гру.

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Диктор на стадіоні закликав уболівальників припинити образи. Після цього в перерві матчу стадіон покинула група фанатів у чорному одязі. В результаті другий тайм пройшов без інцидентів.

Наступного дня під тиском прем’єр-міністра Болгарії керівник Футбольного союзу Борислав Михайлов подав у відставку, УЄФА відкрив справу проти Болгарського футбольного союзу, а ФІФА оголосила про плани ввести за расизм довічну заборону відвідування усіх стадіонів світу.

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