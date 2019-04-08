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Болонья розтрощила К’єво в битві аутсайдерів Серії А

8 квітня 23:25 44 Читать на русском
Болонья розтрощила К’єво в битві аутсайдерів Серії А
Болонья розтрощила К’єво в битві аутсайдерів Серії А

У передостанньому матчі 31-го туру Серії А Болонья розгромила К’єво. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

65’ Ерік Пульгар
68’ Ерік Пульгар
89’ Мітчел Дейкс
 
Маттіа Бані 79’
65’ Ерік Пульгар
68’ Ерік Пульгар
79’ Маттіа Бані
89’ Мітчел Дейкс

Чемпіонат Італії 2018/2019, 31-й тур

Болонья – К’єво – 3:0

Голи: Пульгар, 65, 68 (обидва – пенальті), Дейкс, 89

Вилучення: Бані, 79 (К)

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У передостанньому матчі туру зустрічались відверті аутсайдери Серії А — Болонья та К’єво. "Червоно-сині" вважались фаворитами матчу, адже їх суперники, займаючи останню сходинку, мали у своєму активі лише одну перемогу. Тож на глядачів чекала справжня битва за виживання. Уже на 10-й хвилині господарі зусиллями Рікардо Орсоліні вийшли вперед, але арбітр, скориставшись системою VAR, гол відмінив.

У першому таймі Болонья більше володіла м’ячем, однак не змогла втілити свою вражаючу перевагу в забитий м’яч. У другій же половині матчу "червоно-сині" протягом трьох хвилин забили двічі й обидва рази з пенальті: роль снайпера взяв на себе Ерік Пульгар. На 79-й хвилині Маттіа Бані отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості. А за хвилину до закінчення основного часу Мітчел Дейкс довів рахунок до розгромного.

Після цього матчу Болонья набрала 30 очок і піднімається на 17-ту сходинку, К’єво з 11-ма пунктами залишається на останньому місці.

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К'єво К'єво Італія Болонья - К'єво Болонья Болонья
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