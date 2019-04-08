Болонья розтрощила К’єво в битві аутсайдерів Серії А

У передостанньому матчі 31-го туру Серії А Болонья розгромила К’єво. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 31-й тур

Болонья – К’єво – 3:0

Голи: Пульгар, 65, 68 (обидва – пенальті), Дейкс, 89

Вилучення: Бані, 79 (К)

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У передостанньому матчі туру зустрічались відверті аутсайдери Серії А — Болонья та К’єво. "Червоно-сині" вважались фаворитами матчу, адже їх суперники, займаючи останню сходинку, мали у своєму активі лише одну перемогу. Тож на глядачів чекала справжня битва за виживання. Уже на 10-й хвилині господарі зусиллями Рікардо Орсоліні вийшли вперед, але арбітр, скориставшись системою VAR, гол відмінив.

У першому таймі Болонья більше володіла м’ячем, однак не змогла втілити свою вражаючу перевагу в забитий м’яч. У другій же половині матчу "червоно-сині" протягом трьох хвилин забили двічі й обидва рази з пенальті: роль снайпера взяв на себе Ерік Пульгар. На 79-й хвилині Маттіа Бані отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості. А за хвилину до закінчення основного часу Мітчел Дейкс довів рахунок до розгромного.

Після цього матчу Болонья набрала 30 очок і піднімається на 17-ту сходинку, К’єво з 11-ма пунктами залишається на останньому місці.