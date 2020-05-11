У Білорусі знову перенесли матч – цього разу коронавірус зачепив еліту

Підозра на COVID-19 в одного з футболістів клубу Вищої ліги змусила білоруських футбольних чиновників підкоригувати розклад змагань.

Бюро виконавчого комітету Асоціації "Білоруська федерація футболу" прийняло рішення про перенесення матчу 9-го туру чемпіонату Білорусі Мінськ – Неман, повідомляє офіційний сайт організації.

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Поєдинок, який мав пройти на стадіоні Трактор у Мінську 15-го травня перенесено на більш пізній термін. Також 16 травня не відбудеться перенесена гра 5-го туру Першої ліги Арсенал (Дзержинськ) – ГОБЖД. Дату проведення поєдинку буде повідомлено пізніше. Дане рішення викликане підозрами на наявність вірусу COVID-19 у футболістів Арсенала і Мінська.

Нагадаємо, напередодні у єдиному європейському чемпіонаті, який проводить матчі в умовах пандемії COVID-19 – білоруській Вищій лізі – виявлено першого інфікованого гравця. Ним виявився вихованець донецького Шахтаря Євгеній Чаговець. Команда змушена піти на 2-тижневий карантин і тимчасово не братиме участі в чемпіонаті.

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