Ліон вступив у контакт з Аль-Іттіхадом з метою повернути Каріма Бензема.

Ліон працює над поверненням свого вихованця Каріма Бензема. Як інформує RMC Sport, французький клуб уже вступив у переговорний процес із саудівцями. Повідомляється, що завершити цю угоду успіхом буде дуже складно – перш за все, з фінансової точки зору.

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Згідно з джерелом, Ліон сподівається, що цьому трансферу посприяє компанія Eagle, яка володіє французьким клубом і має тісні зв'язки з урядом Саудівської Аравії. Водночас керівництво Аль-Іттіхада незадоволене перспективою такої угоди з огляду на великі гроші, витрачені на зарплату Бензема.

Перш, ніж перейти в Реал, Карім провів у Ліоні 5 сезонів. Він виграв у складі "ткачів" 7 трофеїв. Раніше Ліон вів переговори з Мірчею Луческу, проте екс-тренер Динамо відмовився очолювати кризовий колектив під час сезону.

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