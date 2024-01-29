Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема піде в оренду в один із саудівських клубів.

Бензема нещасний в Аль-Іттіхаді і щосили бажає змінити клуб. Саудівський клуб готовий відпустити 36-річного ветерана, але тільки не в Європу. Як інформує L'Equipe, клубне керівництво працює над угодою, згідно з якою Карім продовжить свої виступи в чемпіонаті Саудівської Аравії.

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Повідомляється, що на даний момент у Бензема є два варіанти продовження кар'єри, обидва – в клубах столиці Саудівської Аравії, у складі Аль-Хіляля або Аль-Насра. Кольори першої команди захищає Неймар, кольори другої – Кріштіану Роналду. Згідно з джерелом, останнє слово залишиться за Аль-Іттіхадом.

Після 18 турів у чемпіонаті Саудівської Аравії Аль-Іттіхад посідає 7 місце в турнірній таблиці. Аль-Хіляль лідирує, випереджаючи Аль-Наср на 7 очок.

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