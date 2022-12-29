Після звільнення головного тренера Брюгге Карла Хуфкенса президент клуб Барт Верхак був розкритикований. Бельгійська громадськість стверджувала, що у поєднанні Верхаком посад у клубі та Бельгійській футбольній асоціації (KBVB) є конфлікт інтересів.

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У самій KBVB відповіли на ці звинувачення захистом Верхака. "Тренер клубу та тренер збірної – різні ролі. Отже, критерії для цих двох робіт теж різняться. Я не бачу в цьому проблем", – наводить Het Nieuwsblad слова генерального директора KBVB Пітера Боссарта.

Джерело також зазначає, що Верхак не знає, хто з тренерів вже відправив своє резюме до KBVB – президент Брюгге не бачив цей список, щоб використати його для Брюгге.

Крім того, Брюгге має обрати нового тренера набагато раніше, ніж це зробить робоча група KBVB, яка покликана обрати тренера для збірної Бельгії, до якої входить сам Верхак.

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