"У Бельгії мене влаштовувало все, окрім власного ігрового часу. Я добре влився в колектив, отримував задоволення від тренувального процесу. Вважаю, що заслуговував більше ігрового часу, ніж мав.

Кухаревич перебрався у чемпіонат Шотландії, хоч лише місяць тому продовжив орендну угоду з Льовеном

Хоча я також розумію, що коли вибір стоїть між вихованцем клубу та орендованим гравцем, то завжди у пріоритеті буде перший.

Як виник варіант із шотландським Хіберніаном? З новою командою мені допомогли мої агенти та структура City Group. Трохи подумав, але все ж таки вирішив, що так буде краще для розвитку моєї кар'єри. Зараз я ще перебуваю в Бельгії, бо чекаю на отримання робочої візи до Шотландії. Хочу якнайшвидше приєднатися до команди, але ще треба десь тиждень часу.

Я поки не знайомий із цілями команди на сезон, але думаю, що це буде боротьба за місце у зоні єврокубків. Зараз потрібно сфокусуватися на швидкій адаптації у Хіберніані та намагатися максимально допомогти команді у новому сезоні. Крім того, у вересні на нашу молодіжну збірну чекають надважливі матчі зі збірною Словаччини, тому і до них потрібно підійти у повній бойовій готовності", – сказав Кухаревич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, 21-річний гравець перебуває на контракті з французьким Труа. Минулий сезон на правах оренди провів у Льовені. На початку вересня бельгійський клуб несподівано розірвав угоду з українцем, після чого той перебрався у шотландський Хіберніан, за який виступатиме до літа наступного року.

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