Журналісти редакції бельгійського інтернет-ресурсу Sporza трохи зі стільців не попадали, коли зв'язалися з лідеркою конкурсу прогнозів, який відбувається на сайті. Менеджерка архітектурної фірми Евелін Ванбрабант набрала найбільшу кількість балів серед усіх 130 тисяч учасників.

Мессі проти друга в битві за мрію, аномалія Хорватії, головний претендент з тіні – математик визначив фаворитів ЧС-2022

Зокрема, Евелін передбачила точні перемоги збірної Японії над Німеччиною та Іспанією з рахунком 2:1.

"Я робила ставки навмання, тому що взагалі не тямлю у футболі. Майже не віриться, що я лідирую в гонці прогнозистів. Перед ЧС-2022 я питала у свого хлопця, яку команду з того чи іншого матчу він вважає кращою. Виходячи з його відповідей, я робила прогнози. До речі, сам хлопець часто помилявся в підсумкових результатах", – зазначила Ванбрабант.

ЧС-2022 вбив страх, що жадібність ФІФА зіпсує Мундіалі – Європу утискають, але так цікавіше