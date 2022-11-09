Бельгійська асоціація футболу (KBVB) має намір продовжити контракт із Роберто Мартінесом перед ЧС-2022 у Катарі.

Незалежно від результатів на чемпіонаті світу у Катарі бельгійська асоціація футболу має намір продовжити контракт головного тренера та технічного директора збірної Бельгії Роберто Мартінеса.

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Згідно з Het Nieuwsblad, у KBVB задоволені роботою іспанського фахівця і вже почали вести переговори щодо продовження угоди.

Очікується, що сторони дійдуть згоди та продовжать співпрацю до поїздки на ЧС-2022.

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